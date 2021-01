Karine Le Marchand : "J'ai personnellement eu des troubles du comportement alimentaire"

C'est un projet auquel tient particulièrement Karine Le Marchand et il va enfin voir le jour. Après trois ans de tournage et un an de montage, l'animatrice lance lundi 11 janvier 2021 Opération Renaissance sur M6. Un nouveau programme qui s'intéresse à des personnes souffrant d'obésité morbide et qui ont décidé d'avoir recours à une intervention médicale pour perdre du poids. En pleine promotion du programme, l'ex-colocataire de Stéphane Plaza a révélé pourquoi elle a eu envie de faire ce programme.

"J'ai personnellement eu des troubles du comportement alimentaire, donc manger trop ou pas assez est un sujet de questionnement permanent pour moi. Je me suis rendu compte qu'on connaissait peu de choses sur l'obésité", a-t-elle reconnu lors d'une interview pour TV Mag. C'est en ayant recours à la pratique de l'hypnose que Karine Le Marchand a notamment réussi à dépasser ses addictions au sucre. Après quoi, elle a décide de venir en aide à des personnes atteintes d'obésité morbide souhaitant sauter le pas de la chirurgie. Dans Opération Renaissance, neuf femmes et un homme ont accepté de dévoiler leur long et éprouvant parcours. L'animatrice s'est entourée pour l'occasion de spécialistes, dont l'hypnothérapeute qui l'a suivie. Elle a même fait appel à ses amis Cristina Cordula et Stéphane Plaza pour accompagner les patients dans leur nouvelle vie.

Karine Le Marchand a ainsi bon espoir que cette émission changera le regard des gens sur cette maladie. "Je ressors grandie humainement de cette aventure avec une autre opinion sur l'obésité. J'espère vraiment que tout le monde va changer son regard sur les obèses, comprendre que c'est une maladie et ne plus se permettre de réflexions", a-t-elle encore déclaré.

Opération Renaissance débarque le 11 janvier dès 21h05 sur M6.