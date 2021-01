Karine Le Marchand et ses addictions : sa vie changée après avoir eu recours à l'hypnose

Karine Le Marchand a décidé de commencer l'année du bon pied. Quelques semaines seulement après avoir fini d'animer les dernières saisons de L'amour est dans le pré et d'Incroyable Talent, l'animatrice s'apprête à faire un retour en force sur M6 avec un tout nouveau programme intitulé Opération Renaissance. Sur Instagram, elle a dévoilé un premier teaser de ce qui attend les téléspectateurs expliquant en légende : "Le 11 janvier, dans Opération Renaissance, vous découvrirez les spécialistes de notre protocole inédit. Voici pour commencer le Dr @jeromeloriau chirurgien digestif, le Dr @drallouche médecin et chercheur, et Mélanie Delozé, diététicienne à la @liguecontrelobesite. Une parole claire et bienveillante. Merci à eux pour leur confiance et leur professionnalisme."

Avec Opération Renaissance, Karine Le Marchand s'est donc intéressée à l'obésité et à ses causes. Une maladie qui touche des millions de français et qui peut se soigner notamment à l'aide de médecines douces comme l'hypnose. Une pratique qu'elle connaît bien puisqu'elle a elle-même eu recours à cette méthode comme elle l'explique dans les pages de Télé 7 jours. "J'avais rencontré Joëlle Cadoret, l'hypnothérapeute de l'émission, pour mes addictions au chocolat et au Coca Zero. Après plusieurs séances, cela avait bien fonctionné et nous avions sympathisé. En tant que spécialiste de l'addiction au sucre, elle m'avait fait part de témoignages de patients dont la vie avait changé. J'ai pensé, alors, que si je devais faire, un jour, quelque chose autour de ce sujet, je la rappellerais..."

Après trois ans de tournage et un an de montage, l'émission sera alors enfin diffusée dans quelques jours. Une véritable prouesse pour Karine Le Marchand qui espère ainsi changer le regard des gens sur cette maladie. "Je me suis dit : 'Tout le monde a son avis sur les personnes obèses, mais on ne leur donne jamais la parole.' (...) Nous sommes dans une société qui dénonce, à juste titre, les problématiques de l'homophobie, du racisme... Mais elle ne se préoccupe pas de ces gens qui se font insulter parce qu'ils sont obèses. Or, ils représentent plusieurs millions de Français", regrette-t-elle.