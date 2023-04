Kate et William en famille pour célébrer Pâques, look bleu royal et recyclé pour la princesse de Galles !

Plus le temps pas, plus les Britanniques se rapprochent du tant attendu couronnement du roi Charles III qui aura lieu le 6 mai prochain. Mais en attendant, le temps n'est pas figé et la famille royale continue ses apparitions officielles et ce dimanche 9 avril, fêtes de Pâques obligent, les membres du clan se sont donnés rendez-vous pour la traditionnelle messe. Et Kate Middleton a encore volé la vedette à tout le reste de la royal family. Vêtue de bleu saphir, elle a une nouvelle fois fait sensation dans une robe manteau déjà porté, griffé Catherine Walker, ainsi que pour un petit sac de même couleurs d'une valeur de 825 livres sterling, soit 930€ environ, selon le Dailymail. Col en velours pour une touche luxueuse, épaules pointues, et poches angulaires. La princesse de Galles arborait un chapeau Lock & Co assorti et à de nouvelles boucles d'oreilles de Carousel Jewels.

Kate Middleton affichait un sourire rayonnant, près de son époux le prince William, et de leurs trois enfants, le prince George en élégant costume, la princesse Charlotte dans une joli manteau épais assorti à celui de maman et le prince Louis, qui faisait là sa toute première apparition publique un jour de Pâques en veste de costume, cravate, short et chaussettes hautes. Dans le cortège, on retrouvait derrière le roi Charles III et la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne et le prince Andrew, ainsi que Beatrice d'York enceinte et son époux Edo Mapelli Mozzi. Mike et Zara Tindall étaient accompagnés de leur filles Mia et Lena, la duchesse et le duc d'Edimbourg et leur aîné James.

La première messe du prince Louis

Pour cet incontournable du calendrier royal, la princesse Charlotte affichait un sourire radieux, très ressemblant à celui de sa mère. Lady Louise, elle, était absente. Le mari de la princesse Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, se promenait avec la nièce de la reine Elizabeth, Lady Sarah Chatto, et son mari Daniel. L'an dernier, déjà la reine Elizabeth II, qui nous a quittés le 8 septembre 2022, avait du 'absenter, en raison d'ennuis de santé. Ce n'est donc pas la première messe de Pâques qu'ils affrontent sans elle.