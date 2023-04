Kate Middleton, à bout avec Meghan : son ultime effort insoutenable après la mort de la reine

Les Britanniques ont décidé de ne plus se mentir. L'espoir d'une réconciliation entre Harry, William et leurs épouses Meghan Markle et Kate Middleton s'est réduit à peau de chagrin au fil du temps. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir tenté de recoller les morceaux du côté des Cambridge. Mais les incessantes attaques de Meghan et Harry à l'encontre de la famille royale britannique ont fini par avoir raison de leur patience. Des dégâts déjà bien présents depuis le départ du couple outre-Atlantique mais là encore, Kate et William rongeaient leur frein pour faire bonne figure comme les principes de la royauté l'exigent de ses membres.

Même la duchesse de Cambridge, patiente et souriante en toutes circonstances, est arrivée à un point de non retour. La mort de la reine Elizabeth II a été particulièrement éprouvante pour elle. En plus de gérer le deuil et l'absence de celle avec qui elle avait tissé des liens très forts depuis son entrée au sein de la famille, Kate Middleton a dû jouer la comédie. La maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, bientôt 5 ans, avait pour mission de saluer la foule venue se rassembler devant les grilles de Windsor avec William, Harry et Meghan pour remercier le public des nombreuses marques d'affection envoyées à l'annonce de la disparition de la Souveraine.

Contrairement aux apparences, cette apparition surprise, au cours de laquelle le quatuor s'est montré soudé dans l'épreuve, n'était que du vent. Kate Middleton aurait même qualifié cette sortie d'effort insoutenable d'après les propos d'un proche dans un nouveau livre sur la guerre des Windsor à paraître, dont le Daily Mail dévoile les bonnes feuilles. Cette colère remonte au mois de septembre dernier, soit bien avant la diffusion du documentaire Netflix Harry & Meghan et la publication des mémoires du prince Harry. On n'ose pas imaginer l'accueil que le couple réservera à Meghan et Harry si ces derniers confirment leur présence au couronnement de Charles III.

Harry et Meghan, les rois du suspens

Les doutes persistaient jusqu'à ce que le porte-parole de Meghan et Harry ne confirme qu'ils avaient bien reçu leur invitation au couronnement. Charles allait-il inviter son fils et sa belle-fille à l'événement après les affronts ? C'est sans doute par souci d'unité et par volonté de masquer une quelconque guerre entre les membres que le roi a tendu la main après leur avoir pourtant retiré Frogmore Cottage.

Pour l'instant, le couple n'a pas fait part de sa réponse. Si le prince Harry était à Londres récemment pour assister à un procès, c'est sans son épouse qu'il est apparu devant les photographes. Il n'a d'ailleurs pas croisé son père non plus, alors en voyage officiel en Allemagne. Ont-ils déjà fait part de leur réponse sans que celle-ci ne soit rendue publique ou attendent-ils le dernier moment pour la donner ? Quoi qu'il en soit, c'est encore à leurs lèvres que le monde est pendu.