Meghan Markle et Harry : Cette addition salée laissée aux Canadiens...

Le contribuable canadien fait ses comptes et voit rouge. La première halte du prince Harry et Meghan Markle à Vancouver, entre novembre 2019 et mars 2020, a coûté une sacrée fortune en matière de sécurité. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 16 juin, les services de sécurité mobilisés par le gouvernement canadien ont coûté près de 37 000 euros pour les deux premiers mois du séjour des Sussex, qui en a duré quatre au total. Depuis qu'ils ont pris leurs distances avec la monarchie britannique, la question des frais liés à leur sécurité est au coeur d'un vif débat, aussi bien outre-Manche qu'au Canada.

Avant de partir s'installer à Los Angeles à la mi-mars, Meghan Markle, le prince Harry et leur fils Archie (1 an), s'étaient établis dans un confortable manoir situé à North Saanich, sur l'île de Vancouver, le temps de négocier les termes de leur nouvelle vie post-Megxit avec la reine Elizabeth et le prince Charles. Le Canada étant un pays membre du Commonwealth, la sécurité des Sussex a d'abord été assurée par des officiers anglais ayant fait le voyage avec eux, puis par la Gendarmerie royale du Canada, avec le soutien du Premier ministre Justin Trudeau. À en croire un rapport canadien officiel, cité par le Daily Mail, entre le 18 novembre 2019 et le 19 janvier 2020, assurer la sécurité du couple a coûté 56 384, 52 dollars canadiens (environ 37 000 euros). Un montant qui comprend les heures supplémentaires des agents mobilisés, les déplacements et les repas, mais pas leurs salaires.