Kate Middleton : Allure glamour et grandes boucles d'oreilles... Sortie irréprochable pour la duchesse

Comme d'autres femmes de la famille royale avant elles, Kate Middleton a décerné le prix du Design de la reine Elizabeth II, ce mercredi 4 mai. Et c'est une duchesse de Cambridge à la silhouette superbe et affinée qui est apparue au Design Museum de Londres. Dans une magnifique robe signée par la créatrice canadienne Edeline Lee, dans les tons bleu canard, Kate Middleton affichait un sourire épanoui et une allure glamour. L'épouse du prince William, dont le sosie viral vient d'envoyer sa candidature pour rejoindre The Crown, a pu remettre ce prix décerné afin de reconnaître le rôle culturel et commercial que le design britannique a joué sous le règne de la reine.

La mère de famille de George, Charlotte – qui vient de célébrer ses 7 ans – et du jeune Louis – prêt à prendre ses premières responsabilités royales à 4 ans – a succédé dans ce rôle à Sa Majesté, qui l'avait décerné en 2018, mais aussi à Camilla Parker-Bowles, en 2019, et la princesse Anne, en 2020. L'an dernier, c'est Sophie de Wessex qui s'était prêtée au jeu. Lors de cette cérémonie, Kate Middleton a rencontré de nombreux créateurs. Elle a remis le prix au designer Saul Nash, qui semblait être un choix populaire parmi le public. "C'est toujours un tel honneur et assez surréaliste de se faire présenter par la duchesse elle-même, a-t-il déclaré. Je me sens vraiment honoré."

Une silhouette galbée qui fait sensation

L'élégance de Kate Middleton n'a pas fini de capter l'attention. À chacune de ses sorties officielles, la duchesse de Cambridge séduit. Le 27 avril dernier, c'est aux côtés de la princesse Anne que s'affichait la belle-soeur du prince Harry. Et elle a une nouvelle fois redoublé de finesse et de style. Son ensemble tailleur-jupe aux tons nude, associé à une paire de Gianvito Rossi, a fait l'unanimité. Et ce mercredi 4 mai, c'est à nouveau un sans faute qu'a réalisé Kate Middleton en terme de look. Cette couleur bleu canard va à ravir à la duchesse de 40 ans, qui le sait bien et en use comme il se doit. Cette robe ceinturée à la taille a su mettre parfaitement en valeur sa silhouette galbée et ses jambes fuselées. Queen Kate.