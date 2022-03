Kate Middleton en robe éblouissante avec le prince William sur son 31 : chic réception aux Bahamas

Le défilé de mode de Kate Middleton dans les Caraïbes a continué ce vendredi 25 mars avec une robe éblouissante ! Alors qu'elle avait déjà marqué les esprits lors de son arrivée dans l'archipel avec une robe bleue turquoise aux couleurs du drapeau local, on l'avait vue plus naturelle avec une longue robe verte puis un short dans la journée.

Mais pour la réception donnée en leur honneur chez Sir Cornelius Smith, le gouverneur général des Bahamas, elle est arrivée dans une robe absolument sublime, signée de la couturière britannique Philippa Lepley. Nouée aux épaules, avec un large décolleté et très longue, elle mettait parfaitement sa silhouette en valeur et lui donnait presque un petit air de princesse de cinéma ! Une robe absolument étourdissante, qu'elle avait assortie avec une pochette argentée et des bijoux asymétriques de la joaillerie française Van Cleef & Arpels. Ses cheveux, lissés pour l'occasion avaient été laissés libres. Maquillée légèrement, comme à son habitude, elle a ébloui toute la soirée. Le Prince William, quant à lui, n'était pas en reste, avec un costume en velours bleu nuit.

Le couple a clairement marqué la soirée et a pu y rencontrer des personnalités notables des Bahamas, mêlant chefs militaires et stars du pays comme Miss Bahamas 2021, Sienna Evans, qui avait représenté son pays pour Miss Monde. Une dernière soirée qu'ils ne pourront pas oublier, alors que leur journée avait été très chargée. En effet, ils avaient débuté leur première journée en visitant une école sous une pluie battante. Pas de quoi en perdre le sourire, pourtant, puisqu'ils avaient même plaisanté avec les enfants et le personnel, s'excusant d'avoir "ramené la pluie anglaise" jusque dans les Caraïbes. Ils avaient ensuite rencontré des soignants, en première ligne depuis deux ans dans la bataille contre le Covid-19.

Ensuite, ils avaient pu participer à une régate, chacun sur un bateau, qui s'était terminée par une victoire éclatante du fils du Prince Charles sur celle qu'il a épousée en 2011. Pour l'occasion, la mère de George, Charlotte et Louis avait décidé de porter un short assez court et un polo blanc. Très sportif, le couple n'a pas hésité à participer et à se mouiller quelque peu !

Leur voyage dans les Caraïbes, organisé dans le cadre de la tournée des pays du Commonwealth à l'occasion du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II, prendra fin ce week-end. Pendant la semaine, ils s'étaient d'abord rendus au Belize puis en Jamaïque, avant de finir par les Bahamas.