Kate Middleton : le prince William toujours sous le charme, ses mots le prouvent

Au cours des derniers jours, le prince William et Kate Middleton - après avoir vaqué à leurs occupations chacun de leur côté - se sont rendus ensemble au Pays de Galles pour célébrer le Saint David's Day et marquer le jubilé de la Souveraine. Ils ont donné de leur personne pour planter des arbres et découvrir l'organisation d'une ferme. Le couple, réputé pour sa gentillesse et son altruisme, n'a pas failli à sa réputation. Le Pays de Galles au mois de mars, c'est un peu comme les liens unissant le couple Sussex au reste de la famille royale en ce moment : c'est froid. William n'a donc pu que compatir avec les nombreux fans prêts à grelotter pendant des heures pour les apercevoir à peine quelques secondes. Il leur a même offert un des plus beaux cadeaux, des mots d'amour adressés à Kate Middleton dévoilés par Hello : "Kate a les mains les plus gelées que je connaisse. Mais vous connaissez le dicton, 'mains froides, grand coeur'".

Là où certains couples ne passent pas le cap légendaire des sept ans de mariage, Kate Middleton et le prince William ont su résister. Et encore, c'est un grand mot puisque c'est plus amoureux que jamais qu'ils se montrent à chacune de leurs apparitions. Aucun effort pour faire illusion. Dix ans après s'être unis devant des millions de téléspectateurs, Kate Middleton et le prince William représentent toujours l'un des couples les plus solides de la monarchie britannique, n'en déplaisent à Meghan Markle et Harry. Lareine Elizabeth II sait qu'elle n'a rien à craindre à l'idée de laisser son petit-fils monter sur le trône. Pas de scandale attendu et encore moins un divorce : les parents deGeorges, Charlotte et Louis s'aiment comme au premier jour, si ce n'est plus !

Le prince William aura pourtant mis du temps avant de s'engager officiellement avec son premier amour. Malgré plusieurs années passées à prouver qu'elle était digne d'entrer dans la famille royale, Kate Middleton attendait, lasse, la demande en mariage du prince William. Surnommée Waity Katie à cause de ces fiançailles inexistantes, la duchesse a pris les devants : c'est le mariage ou la vie sans elle. Toujours pas certain de vouloir passer ce cap, William s'est retrouvé délaissé par sa belle, dont les sorties nocturnes avec sa soeur Pippa ont fait la Une des journaux. Impossible donc que William ne tombe pas dessus. Mission réussie. Son prince est revenu. Quatre ans après cette rupture, le duc de Cambridge lui passe la bague au doigt. Pas de doute, Kate est la reine de son coeur.