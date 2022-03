Diaporama Kate Middleton : le prince William toujours sous le charme, ses mots le prouvent

1 / 14 Kate Middleton : le prince William toujours sous le charme, ses mots le prouvent

2 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite d'une ferme caprine à Pant Farm au Pays de Galles, Royaume Uni

3 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au marché de Abergavenny Market au Pays de Galles, à l'occasion du "St David's Day". Le 1er mars 2022





4 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, au Neon Youth Club de Blaenavon Hwb à Blaenavon, Royaume Uni, le 1er mars 2022.





5 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en déplacement dans la ville de Blaenavon au Pays de Galles, à l'occasion du "St David's Day". Le 1er mars 2022





6 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en déplacement dans la ville de Blaenavon au Pays de Galles, à l'occasion du "St David's Day". Le 1er mars 2022





7 / 14 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en déplacement dans la ville de Blaenavon au Pays de Galles, à l'occasion du "St David's Day". Le 1er mars 2022





8 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite d'une ferme caprine à Pant Farm au Pays de Galles, Royaume Uni, le 1 mars 2022.

9 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite d'une ferme caprine à Pant Farm au Pays de Galles, Royaume Uni, le 1 mars 2022. Cette ferme fournit du lait à un producteur de fromage local depuis près de 20 ans.

The Duke and Duchess of Cambridge at Pant Farm near Abergavenny, a goat farm that has been providing milk to a local cheese producer for nearly 20 years, during a visit Abergavenny and Blaenavon in Wales. Picture date: Tuesday March 1, 2022.

10 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des bénévoles de l'Eglise "Church on The Street" à Burnley, le 20 janvier 2022.

The Duke and Duchess of Cambridge during a visit to the Church on the Street in Burnley, Lancashire, where they are meeting with volunteers and staff to hear about their motivations for working with Church on the Street as well as a number of service users to hear about their experiences first-hand. January 20th, 2022.

11 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à l'hôpital communautaire de Clitheroe, dans le Lancashire, pour en savoir plus sur les défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé ruraux face à la pandémie de coronavirus et pour comprendre comment NHS Charities Together soutient la santé mentale de la main-d'œuvre de première ligne. Clitheroe, le 20 janvier 2022.

The Duke and Duchess of Cambridge during a visit to the Church on the Street in Burnley, Lancashire. Picture date: Thursday January 20, 2022.

12 / 14 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge à la sortie du "Foundling Museum" à Londres, Royaume Uni, le 19 janvier 2022.

The Duke and Duchess of Cambridge are seen leaving the Foundling Museum in London, Uk, on January 19, 2022.

13 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londrtes, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

Prince William, The Duke of Cambridge, Catherine, The Duchess of Cambridge, accompanied by other Members of the Royal Family, attend the Together At Christmas community carol service at Westminster Abbey 8th December, 2021.