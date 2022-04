Kate Middleton chic au côté du prince William : un look recyclé pour une sortie importante

En ce jour du 96e anniversaire de la reine Elizabeth II, Kate Middleton et le prince William n'étaient pas à Windsor auprès d'elle pour souffler cette nouvelle bougie et partager une tasse de thé. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus au Disasters Emergency Committee (Comité d'urgence de gestion des catastrophes en français, ndlr) pour apporter leur soutien aux bénévoles des organisations caritatives venant en aide aux victimes du conflit ukrainien. Pour cette sortie officielle très importante, le look de Kate Middleton n'avait, comme à son habitude, pas été laissé au hasard. La mère de George, Charlotte et Louis avait opté pour un pantalon noir, un top écru et une veste beige de la marque Reiss qu'elle a déjà portée dans le passé.

Cette veste était elle-même habillée d'un discret pin's accroché sur son revers gauche aux couleurs de l'Ukraine, le même que portait William sur sa veste de costume. C'est la première sortie officielle que Kate Middleton et le prince William opèrent depuis qu'ils se sont rendus à la messe traditionnelle de Pâques le 17 avril dernier en compagnie de leurs aînés George et Charlotte.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont, dès leur arrivée, salué les membres impliqués dans l'organisation et participé à une visioconférence avec des personnes mobilisées dans le pays. En mars dernier, ils avaient également visité le Centre culturel ukrainien, apporté des confiseries faites maison aux bénévoles et constaté à quel point les Britanniques étaient affectés en découvrant les nombreux dons qu'ils avaient fait pour venir en aide aux réfugiés et victimes du conflit.

Ils ne sont pas les seules têtes couronnées à mettre leur pierre à l'édifice. Le roi Felipe VI et son épouse Letizia d'Espagne sont eux aussi impliqués. En compagnie de ses filles, dont Leonor, récemment revenue du Pays de Galles pour les vacances de Pâques, le couple avait visité le centre d'accueil des réfugiés ukrainiens pour témoigner leur soutien et échanger avec les bénévoles et les victimes. Une générosité qui fait plaisir à voir.