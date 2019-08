Kate Middleton au naturel en Ecosse : vacances au vert avec William

Même si la rentrée scolaire du prince George est au coeur de toutes les préoccupations, il reste encore quelques jours de vacances pour le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants. Comme à leur habitude, les Cambridge passent la fin de l'été en Écosse, près du château de Balmoral, où ils retrouvent la reine Elizabeth et le prince Philip pour quelques jours au vert en famille.

Vendredi 23 août 2019, bien loin de la polémique autour de leur voyage à bord d'un avion low-cost, le prince William et Kate Middleton ont profité d'un déjeuner privé près de Loch Muick en compagnie d'autres membres de la famille royale tels que la princesse Anne, Peter Phillips, sa femme Autumn et leurs filles Isla et Savannah. En polaire, jean et sac à dos, la duchesse de Cambridge est apparue au naturel tenant des herbes à la main. Nul trace en revanche de ses trois enfants, George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 ans).

Nul ne sait en revanche si le prince Harry et Meghan Markle ont prévu de rejoindre la famille royale en Écosse. Au coeur de vives critiques après leurs différents déplacements en jet privé en Sicile, à Ibiza et à Nice, le duc et la duchesse de Sussex se font discrets. S'ils répondent finalement présents au rendez-vous annuel à Balmoral, une première pour madame, des sources de Vanity Fair ont récemment affirmé que tout avait été prévu pour qu'ils restent à distance de Kate Middleton et William afin d'éviter toute tension. Les rumeurs de froid entre les deux familles vont toujours bon train... Autre option possible, le prince Harry aurait prévu d'emmener son épouse et leur petit Archie sur la tombe de Diana, à Althorp, pour commémorer le 22e anniversaire de sa mort le 31 août prochain.