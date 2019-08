Meghan Markle : Premier pèlerinage sur la tombe de Diana avec Harry et Archie

A défaut d'avoir pu connaître sa populaire belle-mère, Meghan Markle porte à son doigt deux diamants de la collection personnelle de Diana. Le prince Harry a en effet lui-même créé la bague de fiançailles de sa compagne. Lors de l'annonce de leurs fiançailles à l'automne 2017, il avait expliqué : "Elle est évidemment en or jaune parce que c'est ce que Meghan préfère, la pierre principale vient du Botswana et les petits diamants de chaque côté viennent de la collection de bijoux de ma mère, pour s'assurer qu'elle est avec nous dans ce voyage fou." Ce à quoi Meghan Markle avait alors ajouté : "C'est incroyablement spécial de pouvoir porter cette bague, qui fait le lien entre d'où tu viens et le Botswana, qui est très important pour nous. C'est parfait."

Le programme de cette fin été est incertain pour le duc et la duchesse de Sussex. Sous le feu des critiques depuis plusieurs jours pour avoir multiplié les trajets en jet privé, alors qu'ils se veulent engagés en faveur de l'environnement, le prince Harry et son épouse n'ont pas confirmé s'ils allaient ou non rejoindre le prince William et Kate Middleton en Écosse, où la reine passe chaque année ses vacances au château de Balmoral.