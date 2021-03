Kate Middleton et le prince William : Visite dans un lieu hautement symbolique pour un triste anniversaire

Lieu incontournable de Londres depuis le 13e siècle, l'Abbaye de Westminster a vu défiler de nombreuses têtes couronnées mais les simples mortels y sont aussi chaleureusement accueillis. Encore plus depuis que le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est ce qu'ont constaté Kate Middleton et le prince William.

Le 23 mars 2021, le duchesse et le duc de Cambridge ont donc visité, masque de protection sur le visage, l'installation sanitaire qui a pris place entre les murs de l'abbaye là même où ils se sont mariés il y a presque dix ans ; ils se sont dit oui le 29 avril 2011 précisément. Ce centre de vaccination fonctionne à plein régime, avec une moyenne de 2000 personnes vaccinées par semaine majoritairement avec le controversé AstraZeneca, issu des laboratoires du groupe pharmaceutique suédo-britannique. Comme le précise Reuters, le pays peut se targuer d'une belle réussite dans sa campagne de vaccination avec 28 millions de personnes ayant reçu une première dose et 2,3 millions ayant eu les deux doses.

Cette visite du couple royal, qui essaye tant bien que mal de faire oublier la très polémique interview de Meghan Markle et du prince Harry contre la couronne, se tenait le jour même où était décidée une minute de silence solennelle à travers le pays pour marquer le triste anniversaire du premier confinement et rendre également hommage aux morts du coronavirus. A date, le pays compte un peu plus de 126 000 décès. Le premier ministre Boris Johnson, qui avait été hospitalisé en soins intensifs à cause du virus a offert ses "sincères condoléances à ceux qui ont perdu des proches" alors que le prince Charles a souhaité que le pays "se souvienne de ces vies tragiquement raccourcies."

Quant à la reine Elizabeth II, qui a enfin pu retrouver son mari le prince Philip après la longue hospitalisation de ce dernier, elle a déclaré dans un communiqué : "Alors que nous regardons vers l'avant pour un meilleur futur ensemble, aujourd'hui nous prenons le temps de penser à ces sentiments de deuil et de perte qui continuent d'être ressentis par tant de gens et de familles, et nous rendons hommage au service démesuré de ceux qui ont traversé tout cela l'an dernier."