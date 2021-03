Kathryn Morris : Que devient l'héroïne de Cold Case ?

On se souvient tous de la fragile Lilly Rush, déterrant des affaires classées depuis des dizaines d'années pour retrouver enfin le coupable. Pour se rappeler aux bons souvenirs de la série Cold Case, TMC va diffuser plusieurs épisodes ce dimanche soir à partir de 21h05. L'occasion de retrouver l'équipe de détectives de la police de Philadelphie, menée par l'actrice américaine de 52 ans, Kathryn Morris. Entre flashbacks et dénouement final, une question reste en suspens plus de dix années après l'arrêt de la série. Kathryn Morris est-elle aussi devenue une affaire classée à Hollywood ?

Après sept années de bons et loyaux services, Kathryn Morris apprend l'arrêt de Cold Case. Un coup dur pour celle qui a été révélée par la série après des débuts compliqués faits de rôles mineurs dans des films à gros budgets. Plus jeune, elle a joué sous la direction de Steven Spielberg (Manipulations en 2000 et A.I. Intelligence artificielle en 2001) et elle a partagé l'affiche avec Tom Cruise dans Minority Report (2002). Des rôles prestigieux, mais qui ne lui ont pas permis de se faire connaître du grand public.

Suite à la fin de Cold Case, la carrière de Kathryn tourne au ralenti. Après quelques films sans grand intérêt, elle pense se relancer en apparaissant aux côtés de Brad Pitt dans le film Moneyball. Malheureusement pour elle, ses scènes sont coupées au montage... Il faudra attendre quelques années et un retour au petit écran pour la voir de nouveau. Elle joue dans trois épisodes de la série Colony avec Josh Holloway (Lost) en 2016 avant de décrocher un des rôles principaux de la série Reverie en 2018 (mais peu de chances que vous la voyez puisque la série est inédite en France).

Une carrière compliquée donc, comme pour beaucoup d'acteurs trop marqués par certains rôles (on pense à la bande de Friends par exemple), mais rassurez-vous, tout va bien pour Kathryn Morris. En 2013, elle annonce la naissance de jumeaux, Jameson et Rocco, qu'elle a eu avec l'acteur Johnny Messner. Un heureux évènement dû, une fois n'est pas coutume, à Cold Case, puisqu'ils se sont rencontrés sur le plateau de la série !

