Katie Holmes : Sortie en amoureux avec son jeune chéri infidèle

Depuis qu'elle a rompu avec l'acteur Jamie Foxx, malgré six années de relation amoureuse, Katie Holmes ne se laisse pas abattre. Mieux, elle est même déjà recasée ! L'actrice est tombée amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle, vivant et travaillant à New York. Mais ce dernier n'était pas encore libre quand ils ont commencé leur histoire... Qu'à cela ne tienne, ils sont fous l'un de l'autre.

Après quelques rumeurs, Katie Holmes (41 ans) a offert aux paparazzi de la Grosse pomme la confirmation de sa nouvelle idylle en étant photographiée assise sur les genoux de son nouveau compagnon et échangeant des baisers avec lui. L'heureux élu est Emilio Vitolo Jr (33 ans), un jeune chef qui travaille avec son père au restaurant italien Emilio's Ballato. L'actrice, qui bombarde son chéri de messages toute la journée pour le plus grand plaisir de ce dernier, a été vue en promenade avec lui main dans la main dans la journée du lundi 21 septembre 2020. Ils sont d'abord montés à bord de la voiture de monsieur, une Pontiac, et ont quitté le quartier de Soho où Katie Holmes réside avec sa fille Suri (14 ans) pour se rendre jusqu'à Wall Street, dans le sud de Manhattan. Ils ont ensuite été vus marchant dans la rue et échangeant des baisers, baissant leurs masques contre le coronavirus de temps en temps.

Katie Holmes, divorcée de Tom Cruise et qui a la garde principale de leur fille, est amoureuse comme une adolescente et semble ne pas se soucier du scandale provoqué par la parution des photos d'elle avec Emilio. Pourtant, le jeune chef est passé pour un sacré goujat car il n'avait pas pris la peine de mettre fin à sa romance avec Rachel Emmons, sa fiancée, quand tout est sorti dans la presse. Cette dernière a été humiliée et a été obligée de quitter leur appartement en urgence pour se trouver un nouveau toit sur la tête...