Katy Perry : Scène surréaliste en boîte de nuit, ses fans s'en souviendront longtemps

Alors qu'elle était en showcase dans une boîte de nuit de Las Vegas ce dimanche 31 juillet, Katy Perry s'est fait remarquer, une fois de plus. Elle a balancé des pizzas entières à ses fans, pendant que le public dansait sur le titre In Da Ghetto de J.Balvin et Skrillex. Les personnes installées en contrebas ont essayé, tant bien que mal, d'intercepter les lancés de la chanteuse. Une scène complètement surréaliste, immortalisée en vidéo. Cette dernière est devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Ohh être dans le club essayant d'attraper la pizza lancée par Katy Perry", "Mdr je l'aime tellement, Je pleure [de rire]... Elle cherchait une assiette à lancer avec la deuxième tranche, elle a un peu hésité, mais l'a jetée quand même MDR", "C'est de plus en plus drôle à chaque fois que je regarde"... Les commentaires fusent en bas de cette vidéo - partagée par un compte fan sur Twitter - qui totalise déjà plus de 5 millions de vues.

"Une mère qui nourrit ses enfants"

La principale concernée a d'ailleurs reposté la vidéo sur son propre compte. "Une mère qui nourrit ses enfants" a-t-elle écrit avec beaucoup d'humour.