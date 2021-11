Kelly Rangama (Top Chef) maman : 1res photos à 3 avec bébé et son mari, lui aussi célèbre chef !

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Le 11 octobre 2021, Kelly Rangama et son mari ont accueilli leur tout premier enfant après des années de bataille contre la maladie. Un grand jour qui marque une nouvelle vie à trois, pour leur plus grand bonheur. Sur Instagram, la jeune chef partage sa joie en photos, avec son adorable bébé ainsi que le papa de ce dernier, lui aussi célèbre chef connu et reconnu de la profession !

Kelly Rangama est sur un nuage. L'ancienne candidate de Top Chef (saison 8, en 2017) également vue dans Chefs, en cuisine et en famille sur TMC est l'heureuse maman d'un adorable petit garçon dont le prénom n'a pour l'heure pas été révélé. Un bébé miracle pour le couple, "après de nombreuses et difficiles épreuves". Ce lundi 22 novembre 2021, un mois après la naissance de son fils, la jeune chef publie de tendres photos de famille, avec son amoureux le chef pâtissier Jérôme Devreese et leur petit prince. Sur un premier cliché, Kelly Rangama prend la pose au côté de son compagnon. La brunette affiche un joli baby bump moulé dans une robe longue tandis que son amoureux, qui pose délicatement ses mains sur le ventre arrondi de sa belle, se montre élégant en chemise blanche et veste de costume. La deuxième photo a été prise bien plus tard puisqu'ils sont trois face à l'objectif ! L'heureux couple pose assis, en veste de cuisine siglée Le Faham, leur restaurant parisien, le regard rivé sur leur petit garçon.

"J'ai voulu marquer cette étape de la vie où nous étions 2 puis 3 pour réaliser que c'était vraiment en train d'arriver, que j'étais vraiment enceinte, que nous allions réussir à donner la vie, que nous allions tourner une page pour en écrire une autre mais cette fois-ci a 3 ! C'est juste inexplicable... Croyez moi quand vous avez attendu et souhaité quelque chose aussi fort pendant tellement d'années et que cette petite chose, ce petit faisceau, ce petit être est sous vos yeux, le reste semble si futile, simple, sans importance", écrit Kelly Rangama en légende de ces deux photos partagées sur Instagram. Plus encore, l'heureuse jeune maman tient à remercier la photographe pour ces photos qui "puent le bonheur". Déjà comblée d'amour lors de sa grossesse, la jeune femme a découvert le rôle de maman le 11 octobre 2021, lorsqu'elle a donné naissance à son garçon. "Un faisceau lumineux est venu transpercer notre galaxie. Avec Jérôme, nous l'avions tant espéré. Je l'ai porté durant ces 9 derniers mois. Notre bébé est enfin là, il est magnifique, il est déjà fort, et il n'y a pas un mot qui puisse qualifier notre bonheur aujourd'hui. Bienvenue à notre prince, notre raison d'être...l'amour de notre vie !", annonçait-elle sur les réseaux sociaux. Encore toutes nos félicitations à Kelly Rangama et son mari Jérôme Devreese !