Kevin Guedj tacle les Marseillais à Dubaï : Jessica Thivenin et Maeva enragent, Carla s'en mêle

Maeva Ghennam, qui a fui la France après avoir été agressée, s'est en effet sentie visée et n'a pas manqué de le faire savoir en commentant : "Mais mdr, toi aussi tu voulais vivre à Dubaï." De son côté, Jessica Thivenin a écrit : "Et dire qu'après le tournage, vous aviez laissé toutes vos affaires chez nous, à la maison, à Dubaï, justement pour emménager à Dubaï. Ca me tue." En colère, Carla Moreau a demandé à son ancienne meilleure amie pour quelle raison elle se sentait visée et à l'épouse de Thibault Garcia quel était le problème.

"Ca n'était en aucun cas visé. (...) J'ai juste mis une photo avec le drapeau de la France. Peut-être que des personnes sont choquées mais c'est mon pays et j'aime mon pays, je vis dans mon pays, basta. Si des personnes se sont senties visées, ce n'est pas le cas. Ca me fait plaisir parce que j'ai des personnes avec qui je n'ai pas trop de rapport depuis un certain temps qui regardent mes réseaux, ça me fait plaisir. Je les embrasse", a vite déclaré Kevin Guedj sur son compte Snapchat. Et, il a laissé entendre que les deux candidates avaient réagi pour faire parler d'elles. "Si des personnes ont un problème avec moi, elles savent où me trouver. Comme moi je sais où les trouver", a-t-il conclu.