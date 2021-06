Khloé Kardashian harcelée : elle envisage de saisir la justice pour protéger sa famille

Les accusations de Kimberly Alexander ont quand même mis le doute dans la tête de nombreux internautes. Elles réveillent les infidélités répétées de Tristan Thompson, qui lui ont valu une première rupture en 2019. Le basketteur évoluant aux Cleveland Cavaliers avait alors embrassé la désormais ex-meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, lors d'une soirée chez un ami commun.

Plus récemment, une autre influenceuse a affirmé avoir eu une liaison avec Tristan. Sydney Chase a raconté leurs ébats dans le podcast No Jumper, puis précisé : "Il m'a dit qu'il n'était plus en couple, donc (...) on a parlé, on est sorti plusieurs fois, tout allait bien. Et je lui ai demandé, texto : 'Es-tu célibataire ?' Il m'a répondu : 'Oui'. On s'est vus, c'est arrivé [Tristan et Sydney auraient eu plusieurs relations sexuelles, NDLR], puis j'ai découvert qu'il n'était pas célibataire, alors j'ai rompu."

Khloé et Tristan n'ont pas réagi. Ils continuent d'afficher leur bonheur et de partager de précieux instants avec leur fille de 3 ans, True.