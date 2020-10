Kim Kardashian : Accord trouvé avec son ex-garde du corps, poursuivi après son braquage

6,1 millions de dollars est le montant versé par l'assureur à Kim Kardashian pour compenser le vol de ses bijoux. La compagnie reprochait à Pascal Duvier d'avoir laissé sa cliente sans protection en accompagnant ses soeurs Kourtney Kardashian et Kendall Jenner dans un club parisien. Elle souligne également des failles dans la sécurité de l'hôtel de Pourtalès, telles qu'une porte d'entrée et un interphone défectueux. Des défaillances qui auraient ainsi permis aux voleurs de s'introduire dans les lieux.

Les faits justement, s'étaient déroulés dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, à Paris. Un groupe de malfaiteurs était parvenu à s'introduire dans la chambre d'hôtel du Kim Kardashian, l'hôtel de Pourtalès (surnommé le "No Address", "Sans adresse" en français), dans le 8e arrondissement de Paris. Rentrée après une nouvelle soirée Fashion Week (elle avait assisté, quelques heures plus tôt, à un défilé de la maison Givenchy), la superstar avait reçu la visite de cinq hommes. Deux d'entre eux l'avaient menacée avec une arme sur la tempe avant de la ligoter, de la bâillonner, puis de l'enfermer dans la salle de bain.

Les braqueurs avaient dérobé plusieurs bijoux en diamant et en or, dont une pierre de 18,88 carats, évaluée seule à près de 4 millions d'euros. Le préjudice, estimé à plus de 9 millions d'euros, faisait d'eux les auteurs présumés du plus gros braquage sur un particulier de ces vingt dernières années, en France.