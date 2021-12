Kim Kardashian bientôt divorcée : a-t-elle flirté avec le chanteur Maluma ? Il répond enfin

C'est désormais officiel : Kim Kardashian souhaite la fin de son mariage avec Kanye West ! Son divorce à peine annoncé, la superstar est devenue la célibataire la plus convoitée de la planète. Avant qu'elle ne craque pour le comédien Pete Davidson, une rumeur lui prêtait un début de flirt avec Maluma. Le chanteur réagit enfin...

C'est dans les pages de L'Officiel Hommes que Maluma évoque sa présumée relation avec Kim Kardashian. Le chanteur colombien pose en couverture du dernier numéro du magazine. Il s'est prêté au jeu de l'interview et a répondu à une question sur Kim K, avec qui il a été vu à plusieurs reprises.

"Nous étions ensemble au défilé Dior [à Miami en décembre 2019, NDLR]. Je l'ai rencontrée pour la première fois là-bas. J'y étais aussi avec Kourtney. Les gens ont juste commencé à en parler. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à lui demander ça. Peut-être parce qu'elle était en train de divorcer et tout, commente Maluma. Mais non, nous sommes juste de bons amis. Nous ne parlons pas souvent, mais oui, nous sommes de bons amis et nous souhaitons toujours le meilleur l'un pour l'autre." Maluma et Kim Kardashian se sont revus au mois d'avril à Miami, à l'inauguration de l'hôtel The Goodtime. Leur complicité avait alimenté les soupçons amoureux.