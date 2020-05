Kim Kardashian musclée, elle dévoile son "sport de quarantaine"

Pour mieux vivre le confinement (et les éventuelles prises de becs avec Kanye),Kim Kardashian a trouvé la parade : le sport ! La businesswoman de 39 ans a décidé d'investir sur sa silhouette et de se sculpter un corps de rêve. Et ça marche ! Aperçue le 5 mai 2020 sur une plage de Malibu, la maman de North (6 ans), Saint (4 ans) Chicago (2 ans) et Psalm (1 an) a ensuite dévoilé un corps très musclé le 22 mai sur Instagram. Dans sa salle de sport privée, la femme de Kanye West a publié une silhouette sculpturale en bikini léopard ainsi qu'une nouvelle coloration blonde. En légende, elle écrit : "sport de quarantaine". Alors effets miraculeux des filtres Instagram ou réelle métamorphose physique pour Kim ?

Une occupation sportive qui semble en tout cas faire du bien à Kim mais aussi à son couple avec le rappeur Kanye West.