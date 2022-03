Kim Kardashian : Poitrine bien en vue, sa soeur Khloe Kardashian très amincie

Le 17 mars 2022, Kim Kardashian et sa soeur Khloe se sont rendues à la soirée de lancement de la boutique éphémère et premier Pop-Up Store SKIMS dans le quartier Design District à Miami. La compagne de Pete Davidson a choisi une tenue des plus sexy en associant un pantalon néon taille haute extrêmement moulant avec un haut de bikini à ficelles. L'ex-femme de Kanye West portait également son accessoire fétiche, des lunettes de soleil noires XXL.

Pour assister à cette soirée, la jolie brune de 41 ans était accompagnée de sa petite soeur Khloe qui est apparue beaucoup plus mince que d'ordinaire. Habillée dans une robe laissant se dévoiler ses longues jambes, la maman de True a exhibé une silhouette filiforme. Une perte de poids soudaine et brutale liée à sa rupture et aux différentes infidélités de son ex Tristan Thompson ?

Pour rappel, le basketteur a officiellement reconnu avoir trompé une nouvelle fois Khloe Kardashian en janvier 2022 après qu'un test de paternité de Maralee Nichols s'est révélé positif. Le sportif avait eu une relation sexuelle avec la jeune femme le soir de son anniversaire alors qu'il était en couple avec Khloe Kardashian.

Pire, ce n'était pas la première fois que le basketteur trompait la soeur de Kim Kardashian. Il l'avait déjà été alors qu'elle était enceinte de leur fille True et avait également flirté avec Jordyn Woods (l'ancienne meilleure de la petite soeur de Khloé, Kylie Jenner). Désemparée par toutes ces trahisons, Khloé a dû se résoudre à quitter Tristan alors qu'elle envisageait pourtant de faire un second enfant avec lui.

De son côté, Kim Kardashian est plus comblée que jamais depuis son divorce avec Kanye West. Interviewée dans le show d'Ellen DeGeneres pour le retour de The Kardashians sur Hulu le 17 mars 2022, la maman de North (8 ans), Saint (6 ans), Chicago (4 ans), et Psalm (2 ans) est revenue sur son idylle avec le jeune Pete Davidson (28 ans). Folle amoureuse du jeune homme, Kim Kardashian a ainsi expliqué : "J'ai la photo la plus mignonne de nous, et je suis me dis : 'Oh mon dieu, nous sommes trop mignons !'". Des propos qui n'ont sûrement pas dû plaire à Kanye West...