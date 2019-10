Kim Kardashian "va couler ta carrière" : Son couple avec Kanye critiqué au début

En 2012, circulaient pour la première fois les rumeurs d'une idylle entre Kim Kardashian et Kanye West, pour le plus grand étonnement de certains. Plus de sept années plus tard, ces deux-là forment l'un des couples les plus solides de l'industrie, heureux parents d'une famille de quatre enfants : North (6 ans), Saint (3 ans), Chicago (1 an et demi) et Psalm (né en mai dernier).

Seulement voilà, au départ, certains hargneux ne voyaient pas leur couple d'un très bon oeil, comme l'a révélé Kim Kardashian dans le documentaire True Hollywood Story, qui revient sur son ascension et dont un extrait a été dévoilé ce 8 octobre 2019. "Tout le monde lui disait : 'Tu ne peux pas être avec elle, c'est une star de télé-réalité. Elle va détruire ta carrière !' Mais il leur répondait juste 'Mais je l'aime, je m'en fous'", explique la future avocate.

L'occasion également de revenir sur sa relation avec Kanye West, avec qui elle était très amie depuis plus de quinze ans. "On s'est rencontrés en 2002. Il demandait à tout le monde qui j'étais et ils lui répondaient que j'avais un petit-ami. On était très connectés, on n'arrêtait pas de revenir dans la vie de l'un l'autre. Puis il m'a invitée à la Fashion Week de Paris pour son défilé, c'est là que tout a commencé", se rappelle la mère de famille.

"Je me suis dit 'pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt ?' C'était tellement vrai", poursuit Kim Kardashian. Kanye garde également un souvenir ému de leur amitié transformée progressivement en amour. "À chaque fois que je la voyais, c'était cette même force magnétique qui m'attirait vers elle. Elle était pure, heureuse, aimante, courageuse et forte", s'est ému l'artiste.