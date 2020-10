Koh-Lanta 2020, les 4 Terres : Denis Brogniart grimaçant, il souffre avec le pauvre Brice

Koh-Lanta, les 4 Terres continue de faire la course en tête. Le programme de TF1 est arrivé premier des audiences vendredi 9 octobre. Un épisode marqué par l'élimination de Sébastien. Le candidat nous a d'ailleurs fait des confidences sur sa rupture avec sa femme... Mais une autre séquence a aussi marqué les téléspectateurs.

En effet, lors de l'épreuve de confort pendant laquelle les candidats avaient les yeux bandés et devaient aller chercher un sac uniquement à l'aide de la voix d'un co-équipier, Brice - de l'équipe des rouges - était guidé par le regretté Bertrand-Kamal. S'il a réussi à avancer plutôt efficacement jusqu'à son sac, son retour en courant a été... percutant. Le jeune homme de 23 ans, animateur radio originaire de la Creuse, a voulu accélérer pour revenir au plus vite et s'est pris un poteau droit devant lui. En arrière plan, on pouvait alors voir l'animateur Denis Brogniart faire une grimace de souffrance. Ce qu'ont repéré plusieurs internautes.

Sur Twitter, un utilisateur a fait une capture de cette séquence. "La tête de @DenisBrogniart quand Brice se prend le poteau, mythique #KohLanta", peut-on lire. Amusé, et très réactif sur ce réseau social où il compte plus de 700 000 abonnés, l'animateur phare de TF1 a réagi. "J'ai eu mal pour lui !", a-t-il volontiers admis. Heureusement, plus de peur que de mal pour le pauvre Brice. D'ailleurs, sur Instagram, le candidat a préféré en rire. Partageant la séquence en vidéo, il a écrit : "Même Denis il a mal pour moi."

Brice n'avait sans doute que faire de cette petite mésaventure puisque Koh-Lanta est pour lui le rêve d'une vie. "Je voulais y aller pour tout casser. Je me suis dit que, de la première à la dernière épreuve, je me donnerais à 100% pour absolument tout gagner. Pendant des mois, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour être au maximum de ma forme une fois arrivé sur Koh-Lanta", a-t-il confié à TV Magazine.