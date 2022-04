Koh-Lanta 2022 - Alexandra éliminée : Une discussion en off a tout fait basculer, elle balance ! (EXCLU)

Grande gagnante de la première épreuve individuelle lors du lancement de Koh-Lanta, Le Totem maudit puis cheffe de l'équipe bleue, Alexandra s'est rapidement imposée comme l'une des aventurières phares de cette édition du jeu de survie de TF1. Et alors que certains la voyaient aller jusqu'aux poteaux, elle a finalement été éliminée lors du septième épisode diffusé mardi 12 avril 2022. C'est à l'issue de deux votes puis d'un tirage au sort face à Setha qu'Alexandra a été contrainte de quitter l'aventure. En interview pour Purepeople.com, elle se livre sur cette folle aventure et révèle pourquoi Bastien a voté contre elle...

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Je pressentais mon élimination parce que j'avais la conviction que Setha avait un collier. Mais le fait que l'aventure prenne fin était vraiment difficile à accepter. Aujourd'hui, rétrospectivement, j'ai l'impression que c'est le plus gros échec de ma vie. J'ai le sentiment de ne pas m'être battue jusqu'au bout. J'ai relativisé en me disant que j'allais manger, retrouver mes enfants. Parce que je savais que ça allait être très dur pour moi de partir. Moi qui suis très battante, je n'ai pas réussi à aller au-delà du mur du collier d'immunité de Setha. Alors qu'il y avait des solutions... Je n'ai pas été capable de renverser la tendance. J'aurais pu discuter avec Colin pour tenter de voter contre Yannick. Je n'ai pas été capable de sortir du cadre, c'est difficile.

Après deux égalités avec Setha, vous finissez par un tirage au sort durant lequel vous fermez les yeux. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là ?

J'ai fermé les yeux à chaque tirage au sort pour éviter d'avoir la boule noire. Et là je l'ai fait par superstition en me disant que ça avait marché depuis le début puisque je n'ai jamais tiré de boule noire aux épreuves. Face à Setha, je gagne au shifumi et en plus c'est moi qui choisis la boule et je change à la dernière minute. Et quand je vois la boule noire, je me dis : "Merde !" Je m'étais préparée à partir, mais là pour le coup j'ai relativisé trop tôt.

Comprenez-vous les votes de vos camarades contre vous ?

J'ai été étonnée du vote de Bastien, je l'ai compris après. En fait, Setha lui avait fait promettre qu'il ne voterait pas contre elle. Elle a été intelligente. Bastien voulait que Setha sorte son collier donc il a fait promettre à Colin de voter contre Setha. Je n'arrivais pas à faire changer le vote de Colin. Concernant le vote de Nicolas, je le comprends a posteriori. Setha pouvait être une alliée pour lui, donc son vote est intelligent.

Que pensez-vous de la stratégie du faux collier de Setha ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais pas dans le camp violet. Alors quand Anne-Sophie me regarde dans les yeux et me dit que Setha a un collier, je la crois sur parole parce que c'est mon amie et que je sais qu'elle ne va pas me la mettre à l'envers. On a cette conviction, ce cadre. Et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était joueuse. Donc elle ne sort pas son collier, mais on pense que c'est parce que quelqu'un lui a balancé qu'elle n'était pas en danger. A ce stade du jeu, on ne sait pas qu'elle n'a pas de collier.

Depuis le début de l'aventure, plusieurs aventuriers ont souhaité vous éliminer. Benjamin déjà avec qui vous ne vous entendiez pas. Que s'est-il passé ?

Sur le camp des bleus, on était tous hyper actifs. Chacun avait des missions, tout le monde donnait du sien. Et Benjamin était le seul qui, sous couvert d'aller chercher des noix de coco, allait dans les rochers pour chercher un collier d'immunité. Samira lui a fait la réflexion, en lui disant : "Tu cherches des cocos au niveau de l'eau, dans les rochers ?" (Rires). C'est un peu comme quand vous vivez en groupe sur un bateau et que tout le monde s'active sauf un. Au bout d'un moment, c'est chiant. Je lui reprochais son côté inactif. Il était aussi très confiant sur certaines épreuves, finalement il se plantait. Je ne voulais pas lui montrer que c'était exaspérant, on essayait de le driver et il faisait les choses en traînant la patte. J'ai pris sur moi mais à la longue c'est compliqué.

Par la suite, Stéphanie envisage une stratégie contre vous...

En ce qui la concerne, c'était une stratégie que je comprends parfaitement. Quand on veut se sauver, il faut tirer sur quelqu'un d'autre. Et ça a été moi. Je pense qu'elle avait vu que ça n'allait pas avec Benjamin et qu'elle s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à en tirer. Elle a tenté. C'est le jeu, c'est normal.

Il avait aussi été question de briser votre trio avec Olga et Colin. Que pensez-vous de cette stratégie ?

C'est normal, ça fait partie de la stratégie. C'était intelligent de leur part de casser ce trio. On sait qu'il ne faut pas laisser des trios aller loin dans l'aventure. C'était à nous d'être un peu plus intelligents et d'anticiper. Je nous reproche à Olga, Colin et moi, de ne pas être assez dans la stratégie à ce stade du jeu. On est dans le sport, la survie. Or, on sait que Koh-Lanta c'est de la stratégie.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas tendres avec vous. "Insupportable", "agaçante"... Comment le prenez-vous ?

C'est évident que ce n'est jamais plaisant de voir des choses négatives sur soi, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. J'ai vu tout de suite, dès le premier épisode, que dans la façon dont je me suis présentée, quand j'ai parlé du fait que j'étais directive, tout le monde a perçu ça comme de l'autoritarisme. Ce n'était pas du tout la réalité, j'avais ma vision du leadership. En me présentant comme ça, j'avais derrière la tête le côté bienveillant, participatif. Mais entre ce que vous dites et la perception des gens, il y a un décalage. Je ne pense pas être insupportable au quotidien. Sinon, tout le monde en aurait eu marre dès le premier jour. C'est une minute sur trois jours qui fait que je renvoie cette image...

De quoi avez-vous le plus souffert ?

Le froid. On redoute beaucoup la faim, alors bien sûr elle est présente, mais le froid est beaucoup plus dur à supporter. Parce que c'est beaucoup plus intense. On n'a pas de serviette, on essaye de garder les vêtements secs de côté. Et quand il pleut il faut subir. Ça peut durer des heures et des heures. C'était vraiment très difficile.

Quel a été votre premier geste au retour ?

Manger ! Je suis arrivée le matin très tôt et j'ai dit à ma maman : "Je veux absolument un croissant de cette boulangerie." Elle m'a dit qu'il y avait une autre boulangerie moins loin. Je lui ai dit : "Non mais tu n'as pas compris. J'en ai rêvé, c'est celui-ci que je veux !" Après ça, c'était couscous, raclette... Pendant dix jours ! Sur le camp, Nicolas parlait énormément de nourriture. On a eu le temps d'imaginer tous les plats qu'on allait manger en rentrant.

Comment se sont déroulées les retrouvailles avec votre compagnon, vos enfants ?

Grand moment de bonheur de retrouver mes enfants ! Je sors à 20 jours d'aventure mais il y a eu une période de confinement avant, ça faisait en réalité un mois que je ne les avais pas vu ni eu au téléphone. C'était évidemment très intense. J'ai profité d'eux pour rattraper le temps perdu. Il y a toujours une culpabilité en tant que maman à laisser ses enfants. Ça m'a fait beaucoup de bien, puis je suis revenue progressivement à la vie normale.

Quels sont vos projets ?

Un Koh-Lanta All Stars, j'espère !

