Koh-Lanta 2022, Le Totem maudit : Cette candidate a été Miss plusieurs fois !

À l'époque, l'apprentie Robinson était étudiante en journalisme. Son but ? Couvrir les Grand prix de Formule 1 et, comme elle l'expliquait sur des blogs, "populariser [son] sport qui est le karting, mais aussi et plus généralement aider les filles qui veulent percer dans le sport en compétition", d'autant qu'elle n'en a pas eu la chance malgré son talent. En effet, elle a mis sa carrière de côté au profit de celle de son frère Théo Pourchaire, plus prometteuse.

Le karting reste l'une de ses passions. Toutefois, la jeune femme officie désormais comme responsable de communication au sein du supermarché de son père, dans les Alpes-Maritimes. En s'envoler vers les Philippines avec Denis Brogniart et les vingt-trois autres aventuriers au casting de Koh-Lanta, Le Totem maudit, Pauline souhaite prouver à ses proches qu'elle est capable de vivre une telle aventure et pourquoi pas d'en ressortir gagnante !