Koh-Lanta 2022 : Une aventurière souffre de troubles handicapants, elle s'explique...

Koh-Lanta, Le Totem maudit cartonne chaque mardi sur TF1. Après les départs au conseil de Céline, Lili puis Mattéo en deuxième semaine et l'abandon de Franck, le 8 mars 2022, c'est Samira qui a été éliminée du jeu. L'ancienne championne de handball devenue coach sportive a mal vécu son élimination, versant des torrents de larmes une fois loin des caméras. Mais aujourd'hui, avec le recul, elle garde un bon souvenir de son aventure. Surtout que grâce à cette expérience hors du commun, l'apprentie Robinson a pu se surpasser, elle qui souffre de troubles...

C'est au cours d'une interview accordée à nos confrères de 20 Minutes au lendemain de son élimination de la nouvelle équipe rouge menée par Louana que Samira se livre. "Koh-Lanta m'a beaucoup apporté en termes de développement personnel. J'ai réussi à calmer mon moi intérieur. C'est très important", lance-t-elle. Et d'évoquer sa santé : "Je suis hyperactive, diagnostiquée TDAH (trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité), et il y a des choses que je ne pouvais pas faire avant. Par exemple, méditer trente secondes. Avant je bougeais dans tous les sens, je n'étais pas bien. Là, j'arrive à faire du yoga, à prendre du temps..."

Grâce à Koh-Lanta, Le Totem maudit, Samira a aussi "trouvé la réponses à certaines questions". "Est-ce que j'arrive à me maîtriser dans des situations extrêmes ? C'était ce qu'il y avait de plus difficile parce que mon premier objectif était d'être moi-même. Et on ne sait pas si on reste soi-même ou non dans des conditions extrêmes, poursuit la brune de 34 ans. Cela a été le cas, j'en suis très fière. Je sors par la grande porte. La leçon à retenir, c'est qu'il faut que je pense davantage à moi, qu'un peu d'égoïsme n'est pas mauvais."

Pour information, le TDAH est un trouble neurodéveloppemental ou plus encore une maladie chronique qui entraîne un certain nombre des symptômes. Les patients qui en sont atteints souffrent alors généralement de difficultés de concentration, une impulsivité et une agitation. Ils peinent alors à maîtriser leur attention, à organiser et aller au bout d'une tâche ainsi qu'à contrôler leurs mouvements, leur comportement mais aussi leurs émotions. Ce trouble est considéré comme fréquent puisqu'il touche entre 5% à 8% des enfants et 4% des adultes en France.