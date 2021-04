Koh-Lanta : Des relations sexuelles cachées ? Mohamed l'assure et balance

Tous les candidats de Koh-Lanta et même Denis Brogniart assurent qu'il n'y a eu aucun rapprochement lors des tournages. "La libido des candidats est très faible, ça n'empêche qu'il y a de temps en temps quelques rapprochements mais qui se passent souvent après", expliquait par exemple le présentateur de 53 ans dans C à vous en 2017. Pourtant, un aventurier avait une autre version sur le plateau de Touche pas à mon poste, lundi 12 avril.

Sakone et Mohamed Derraji, révélés en 2005, étaient les invités de Cyril Hanouna. Et ce dernier a voulu savoir s'il y avait déjà eu des relations sexuelles lors des tournages. Si le premier aventurier a assuré que ce n'était jamais arrivé, son ami l'a vite contredit. "Sur Koh-Lanta, ça s'est déjà pécho. On le sait, entre nous. On sait qui a pécho qui", a-t-il assuré. En revanche, il n'a pas souhaité donner les noms des principaux concernés. "Le lendemain sur les épreuves, ils sont morts, KO. C'est là que tu vois qu'ils se sont pécho", a-t-il poursuivi. Il a ensuite rappelé qu'une boîte de préservatif était à leur disposition. Et c'est en voyant qu'il en manquait que des participants ont compris que certaines nuits étaient agitées.

Les deux participants ont également fait part de leur tristesse concernant le casting de Koh-Lanta All Stars 2021. Vingt candidats emblématiques de l'émission se sont envolés pour une nouvelle aventure en fin de semaine dernière. Alors qu'ils espéraient être sélectionnés, Mohamed et Sakhone sont déçus de ne pas avoir été choisis et l'ont fait savoir. Ils ont notamment regretté que Cindy Poumeyrol ait été prise alors qu'elle a participé à l'émission Mamans & Célèbres. Pourtant, la production a toujours dit que les aventuriers se lançant par la suite dans la télé-réalité ne seront jamais rappelés...