Koh-Lanta, la finale : Les tweets qui nous ont fait hurler de rire !

Depuis plusieurs semaines maintenant, les téléspectateurs suivent assidument les aventures des candidats de "Koh-Lanta, Le Totem maudit". Et chaque semaine, les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux, offrant des tweets toujours plus drôles. Florilège des messages les plus amusants de cette dernière soirée de finale !

Le grand final de Koh-Lanta, Le Totem maudit est arrivé. Ce mardi 21 juin 2022, TF1 diffusait le tout dernier épisode. Après que Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien aient disputé l'épreuve des poteaux, place au vote du jury final. C'est X qui a été élu grand gagnant ! Rappelons que Géraldine a remporté les poteaux. Fait exceptionnel, ils étaient trois à être finalistes cette fois. La mère de famille a désigné son camarade François pour l'accompagner, et ce dernier a choisi Bastien comme troisième finaliste. Après un passage face au jury final aux Philippines, voilà que l'intégralité du casting s'est retrouvée à Paris, sur le plateau de TF1. Entre la chute de Jean-Charles sur les poteaux, le règlement de compte au conseil final et XX... Le moins que l'on puisse dire, c'est que la soirée a été mouvementée ! Une deuxième soirée s'est déroulée en parallèle... sur les réseaux sociaux. Retour sur les tweets qui nous ont le plus fait rire au cours de cette finale. Bastien et son ex, la même qu'il avait appelée lors du confort...

L'incroyable parcours de Jean-Charles, l'outsider de la saison. Mais aussi de Géraldine, maman douce mais opiniâtre.

Le parcours de Jean-Charles c'est vraiment l'illustration parfaite de "on sait jamais, sur un malentendu a peut passer" #KohLanta2022#KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit — zou (@mazumary) June 21, 2022

jean charles il a mis ses mains comme les playmobils — grandesurface et knuckles (@grandesurface) June 21, 2022

Les 2 qui n'avaient jamais gagn d'preuve remportent l'orientation et l'autre les poteaux c'est incroyable bravo eux 2 #KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/9UfaZNK2qP — Andy (@andy3642) June 21, 2022

La réaction de Jean-Charles lorsqu'il a réalisé qu'il ne faisait pas partie des trois finalistes, malgré une victoire record à l'orientation et une belle performance sur les poteaux.

Jean Charles : " Je pense qu'ils m'ont pas choisi parce qu'il savait que j'allais gagner " UN CRACK #KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit #KohLanta2022 — Mrs B (@Tress_95) June 21, 2022

"Y'a que sur les preuves liminatoires qu'ils voulaient me choisir" mdrrr Jean-Charles il clashera encore Ambre dans 10 ans #KohLanta2022 #KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/kJbnKemPvK — Maryline (@wolfiesun13) June 21, 2022

Je meurs

Regardez la diffrence des visages quand Ambre arrive tout sourire et quand Jean-Charles fait son entre. #KohLantaLeTotemMaudit #KohLanta #KohLanta2022 pic.twitter.com/UMuCcJpevl — Shaylee (@SHL_Vlr) June 21, 2022

Heureusement, Denis Brogniart est là pour mettre l'ambiance durant cette finale !

Meme denis n'aurait pas vot franois tema le regard #KohLanta — Confituredefraise (@__Artemiss___) June 21, 2022

Les interventions de Denis pour rajouter de l'huile sur le feu c'est vraiment un pur rgal #KohLanta #KohLanta2022 #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/l4HyNgSCmn — Bloomy (@danya_khaleesi) June 21, 2022

Quelques piques amusantes sur les looks.

Maxime il est venu en salopette en mode intello a me donne envie de crier #KohLanta — (@srnwz) June 21, 2022

Evidemment, Setha et son collier d'immunité imaginaire ont animé la soirée. D'autant plus que Denis Brogniart lui en a offert un vrai en plateau.

En bref, une soirée riche en événements !