Koh-Lanta : Perte de poids express, libido au top... ce candidat, transformé physiquement, dévoile sa nouvelle vie

C'est sans doute l'une des plus belles victoires pour Aubin. S'il n'a pas remporté l'émission Koh-Lanta lorsqu'il y a participé en 2020 pour l'édition Les 4 Terres, l'ex-aventurier vient d'atteindre un objectif beaucoup plus personnel. En effet, sur Instagram ce mercredi 26 octobre, il a confié avoir relevé le défi de perdre un nombre impressionnant de kilos en une poignée de mois seulement.

C'est en images qu'Aubin a célébré sa transformation, à travers un avant/après saisissant. La première photo a été prise au mois de juin 2022 et la seconde, tout récemment, au mois d'octobre. Pas moins de 20 kilos séparent ces clichés. Ainsi, le jeune papa est passé de 115 kilos à 95 kilos. Sa satisfaction est d'autant plus grande que tout le monde ne croyait pas en lui.

"On l'a fait les amis, -20kg en 5 mois. Quel bonheur de vous partager ma photo avant/après. En juin on me disait : 'une fois de plus tu ne tiendras pas etc', 'tu vas le faire qu'une semaine on te connaît', sauf qu'au fond de moi cette fois j'étais ultra motivé. Travailler par petites étapes est beaucoup plus gratifiant que se fixer un objectif trop loin. Il faut le voir sous forme de palier...", a-t-il légendé avec fierté.

Aubin indique ensuite ne pas vouloir s'arrêter là et vise désormais de nouveaux objectifs : "Maintenant le but est de maintenir les 95 jusqu'au mois de février et retomber à 90 kg avant cet été". Mais en attendant, il est déjà reconnaissant des bienfaits concrets apportés par son nouveau physique. "Dans mon quotidien ça change tant de choses... Mon regard sur moi même, ma mobilité, mon sommeil, ma libido, ma confiance en moi. J'ai l'impression que je peux déplacer des montagnes. Je vous remercie, à vous qui m'avez écrit, encouragé et félicité. Vous êtes une source de motivation monstrueuse. Que l'aventure continue !!!", a-t-il conclu.