Koh-Lanta : Un ancien candidat transformé physiquement, il affiche ses abdos saillants en photo

Alors que mardi soir a eu lieu la grande finale de la dernière saison de Koh-Lanta, Le Totem maudit - remportée par Bastien et François, arrivés ex-aequo - c'est un autre candidat qui a retenu l'attention, issu d'une précédente édition. Il s'agit de Marvyn, vu en 2017 dans Koh-Lanta aux Fidji. A l'époque, il s'était fait éliminer juste avant la réunification du conseil.

Des années ont passé depuis sa participation sur TF1 et force est de constater que Marvyn est toujours aussi sportif. Il s'est même construit un corps d'athlète. En story Instagram, le charmant brun a partagé sa récente transformation physique. A travers deux photos prises à quatre mois d'intervalle, il explique être passé de 67kg à 74 kg. Mais sur les images de lui en caleçon et torse nu, Marvyn n'a pas tellement l'air d'avoir pris du poids. Et pour cause, il a plutôt pris en muscles. En effet, l'ex-aventurier s'est dessiné une silhouette de rêve avec une véritable tablette de chocolat. Nul doute qu'il a dû en faire craquer plus d'un(e) avec cet avant/après. (Voir notre diaporama).

Rappelons qu'après l'avoir découvert dans Koh-Lanta, les téléspectateurs ont retrouvé Marvyn l'année suivante, en 2018, dans la troisième saison des Vacances des Anges à Marbella. "Pour moi, Les Vacances des Anges c'était une nouvelle aventure, découvrir autre chose. Je me suis dit : 'Pourquoi pas. Il y a une belle villa, une piscine, des potes... Autant tenter l'aventure", avait-il justifié au micro de Purepeople.com.

A cette époque, il confiait par ailleurs être en couple depuis un petit moment avec une certaine Marion. "Je l'ai rencontrée avant la diffusion de Koh-Lanta, donc elle a déjà connu un peu ça. C'est elle qui gérait mes réseaux sociaux", nous expliquait-il. Mais forcément, voir son homme partir dans une émission de télé-réalité était une toute autre affaire. "Il y a des filles, une villa, on est tout le temps ensemble... C'est normal qu'elle ait des craintes et je la comprends totalement. Mais je l'ai rassurée", assura-t-il. Aujourd'hui, difficile de savoir si les deux forment toujours un couple. Sur le compte de l'aventurier, il n'y a en tout cas aucune trace de Marion...