Koh-Lanta : Un préservatif aperçu par erreur ? Une aventurière s'explique ! (EXCLU)

C'est l'image qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Lors de l'épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit diffusé mardi 24 mai 2022 sur TF1, certains internautes ont repéré ce qui leur semble être un emballage de préservatif. L'objet non identifié a été aperçu au sol pendant le confort dont profitaient Ambre et Bastien, tandis que chacun se levait de son lit bien douillet aux draps blancs éclatants. Interrogée par Purepeople.com, Olga, encore dans le jeu à ce moment-là, s'explique.

"Ça me fait rire ! Beaucoup rire, même", lance d'abord la danseuse éliminée aux portes de la mythique et très attendue course d'orientation, lors du quinzième épisode diffusé mardi 7 juin 2022 sur la Une. Et de poursuivre : "C'est improbable. C'est internet, quoi. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux cette année." Enfin, Olga assure qu'il est "impossible qu'un préservatif se retrouve là comme ça".

Surtout que durant l'aventure, les apprentis Robinson pensent à tout, sauf au sexe. "On est dans un jeu, tellement pas concentré sur un préservatif, déclare la complice de Colin. On a parlé entre nous, on s'est demandé si des garçons ou des filles pensaient à ça. On est tous tombé d'accord pour dire qu'il n'y a pas de libido durant l'aventure. Entre le fait d'avoir faim, d'être fatigué, de se sentir mal... On n'a pas d'énergie pour autre chose que la survie ! Je vous le confirme."