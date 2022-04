Koh-Lanta, un "régime de luxe" au soleil : une aventurière cash sur ses motivations !

Déjà vingt ans que Koh-Lanta cartonne à l'antenne de TF1. Et au fil des saisons, une chose ne change pas : la perte de poids impressionnante des aventuriers. Sur l'île, ils n'ont accès qu'à de l'eau et à une maigre portion de riz à partager avec le reste de l'équipe. Un vrai repas, ça se gagne, notamment lors des épreuves de confort. Alors, forcément, les apprentis Robinson fondent comme neige au soleil. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'une des aventurière phares à tenter le casting !

Mercredi 6 avril 2022, d'anciennes stars de télé-réalité des années 2000 se sont retrouvés pour un numéro d'Un dîner presque parfait, sur W9. Parmi eux, Cindy Lopes (Secret Story), Vincent Mc Doom (La Ferme Célébrités), Brandon (L'île de la tentation), Kamel (Loft Story) et Frédérique Brugiroux (Les Anges). Cette dernière est également connue pour sa participation à Koh-Lanta, il y a de cela bien des années. Et alors qu'elle recevait ses camarades à la maison pour un repas champêtre, elle a été amenée à se confier sur son aventure à l'autre bout du monde, sans nourriture ni confort.

"En 2010, mon fils a décidé de m'inscrire, en fait, c'est parti d'un pari", confie Frédérique Brugiroux alias Fred. L'histoire devient amusante au moment où l'amoureuse des animaux révèle ses vraies motivations. Les épreuves et le dépassement de soi, très peu pour elle. En réalité, si elle a accepté le challenge c'est pour... perdre du poids ! "Je me dis : "Tiens, ça serait un bon moyen de maigrir, mais au soleil !", avoue-t-elle. Et de reprendre face caméra : "Je dois avouer devant la France entière : moi, si j'ai fait l'aventure à la base, c'était pour faire un petit régime de luxe !"

Une révélation qui n'a pas manqué de surprendre ses convives. "Mais attends, maigrir au soleil, dans de telles conditions ? Mais c'est de la souffrance", estime Kamel. De son côté, Frédérique Brugiroux n'en démord pas : grâce à l'émission de survie, elle a atteint son objectif ! "En quatre jours, j'ai perdu trois kilos !", déclare-t-elle visiblement fière de sa prouesse...