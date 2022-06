Koh-Lanta : Une aventurière prend une décision radicale après le jeu, grand changement !

Koh-Lanta change une vie, et les aventuriers de ces vingt dernières années peuvent en témoigner ! Parmi eux, Sébastien, vu dans le jeu de survie en 2006, qui a tout plaqué pour changer de vie après le tournage ou encore Eric (L'île des héros en 2020) qui a opté pour un nouveau métier après Koh-Lanta. Parmi les apprentis Robinson de la saison qui vient de s'écouler, baptisée Le Totem maudit et remportée ex-aequo par Bastien et François, une aventurière annonce à son tour une grande nouvelle.

Il s'agit de Céline, l'infirmière éliminée au tout début du jeu. Mardi 28 juin 2022, elle se saisit de son compte Instagram afin de donner de ses nouvelles. La pétillante blonde aux cheveux bouclés partage ainsi une photo sur laquelle elle prend la pose lunettes de soleil sur le nez, en tenue de sport et bouteille d'eau à la main, visiblement après un petit footing. En légende, elle fait une belle annonce : "Motivation après Koh-Lanta. Avant cette aventure je fumais 2 paquets de clope par jour. Depuis 8 mois, plus rien. Réapprendre le sport sans cette drogue qui tuait mes poumons à petit feu, voilà ce que j'ai vraiment gagné, vivre vielle pour mes filles merci @kohlantatf1 !"