Koh-Lanta : Une candidate maman pour la 3e fois, le prénom old school de son bébé dévoilé

Rappelons que c'est en avril dernier que la jeune femme a officialisé sa grossesse. Sur Instagram, elle avait partagé une photo de son baby bump naissant. "C'est parti pour le deuxième trimestre. Comme pour les 2 premières nenettes, ces 3 mois ont été difficiles. Et vous, plutôt team malade ou team #pleineforme enceinte #smallbabybump #14sa #baby3 #grossesse #bebe3 #debutdegrossesse #nauseesdegrossesse #laressourcerie #fitmam", avait-elle alors écrit en légende. Comme en témoignaient les hashtags utilisés lors de ce post, la belle Elodie a vraisemblablement souffert de nausées. Aujourd'hui, tout est derrière elle !

Toujours sur les réseaux sociaux, l'aventurière se plaisait à partager les moments forts de sa grossesse, comme ce jour de mai 2022 où elle a appris le sexe de ce troisième bébé, accompagnée de son compagnon et de ses deux filles. Le futur papa avait éclaté un ballon d'où sont sortis des confettis de couleur rose, annonçant l'arrivée d'une troisième petite fille dans la famille et ce pour le plus grand bonheur d'Elodie !

Toutes nos félicitations !