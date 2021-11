Kourtney Kardashian : Torride en petit bikini avec son futur mari

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont officialisé leur relation le 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin. Depuis, ils ne cessent d'échanger les mots d'amour sur les réseaux sociaux. Le batteur du groupe Blink-182 s'est même fait tatouer le prénom et les lèvres de Kourtney sur le corps. Il l'a demandée en mariage le 17 octobre dernier devant l'hôtel Rosewood Miramar, dans la ville de Montecito.

"Travis a accompagné Kourtney jusqu'à la plage, où il avait fait disposer des fleurs rouges et blanches en forme de coeur. Ça avait l'air très romantique. Kourtney était au comble du bonheur et a posé sa main sur sa bouche, l'air surpris. La famille les a félicités et est retournée à l'hôtel", a raconté une source restée anonyme citée par E! News.

Avant de commencer cette histoire d'amour avec Travis Barker, Kourtney Kardashian a connu Younes Bendjima et Scott Disick. Ce dernier est le papa de ses trois enfants, Mason, Penelope et Reign (11, 8 et 6 ans).