Kylian Mbappé impressionne la troupe des Enfoirés : le footballeur sait chanter !

En quelques années, Kylian Mbappé est passé du statut de jeune prodige à véritable star internationale du football. Une progression fulgurante pour le gamin de Bondy, surtout qu'on oublie vite qu'il n'a toujours que 23 ans. S'il s'éclate sur les terrains de foot avec ses coéquipiers du PSG comme Neymar et Messi, ou encore avec les Bleus de Didier Deschamps, le jeune attaquant n'est pas doué qu'au football. Doté d'un coeur en or, il n'a, par exemple, pas hésité à défendre une jeune fille malade insultée de toutes parts sur les réseaux sociaux.

Autre bonne action remarquée, Kylian Mbappé a accepté la proposition de la productrice Anne Marcassus de revenir en tant qu'invité au concert des Enfoirés de cette année, avec deux autres "petits" nouveaux : le spationaute Thomas Pesquet et le violoniste Renaud Capuçon. Si plusieurs artistes ont été contraints d'annuler leur participation, en raison de la crise sanitaire, le jeune sportif était bien là pour l'enregistrement du concert à Montpellier, lundi dernier. "On a rencontré Kylian et Fayza, sa maman, en décembre à l'occasion de la conférence de presse consacrée à sa BD. Kylian nous a assuré qu'il serait là. Malgré son emploi du temps de dingue, il a tenu parole", raconte le journaliste Christian Jeanpierre dans les colonnes du Parisien de ce 26 janvier.

Un homme de parole donc et qui serait en plus de ça bon chanteur si l'on en croit Christian Jeanpierre. "Je peux juste vous dire que Kylian, comme Thomas Pesquet d'ailleurs, est bien meilleur chanteur que ce qu'il dit. On sent que chez les Mbappé, on a vécu en musique", assure-t-il. En 2019, accompagné de son entraîneur Didier Deschamps, Kylian Mbappé était déjà monté sur la scène des Enfoirés à Bordeaux, pour une brève apparition.

J'ai dit oui de suite. C'était le rêve de ma mère

Preuve de son importance dans le paysage médiatique français, le grand copain de Karim Benzema va même avoir l'honneur d'ouvrir le concert de cette année - qui sera diffusé dans un mois sur TF1 - si l'on en croit les informations du Parisien. Très heureux de participer, Kylian Mbappé avait d'ailleurs expliqué ses raisons au micro de Téléfoot : "J'ai dit oui de suite. C'était le rêve de ma mère de me voir un jour avec les Enfoirés".

Une belle aventure pour la star du PSG, très sollicitée ces derniers temps, mais qui arrive à trouver du temps lorsque c'est pour la bonne cause.