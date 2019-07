Kylie Jenner ignore les droits des handicapés et se fait clasher

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux critiques, moqueries et polémiques. Kylie Jenner en fait l'expérience : les internautes lui reprochent une attitude désinvolte, illustrée par le non-respect des handicapés.

Kylie Jenner compte plus de 140 millions d'abonnés sur Instagram. La superstar de 21 ans y a publié une nouvelle photo le dimanche 21 juillet 2019. Elle pose avec son compagnon, le rappeur Travis Scott, sur un parking.

Le couple a visiblement garé sa voiture de luxe sur une place réservée aux handicapés.