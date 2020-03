Kylie Jenner sexy en maillot : un détail choque les internautes, elle s'explique

Kylie Jenner et Kendall Jenner se sont offert quelques jours de rêve dans une immense villa située dans une île des Bahamas. L'occasion pour les deux soeurs de prendre toute une série de photos en bikini sur la plage, de passer du bon temps avec des amies et pour la patronne de Kylie Cosmetics, de passer du temps avec sa petite Stormi (2 ans). Une escapade ensoleillée documentée en masse sur les réseaux sociaux.

Sur une photo où les deux soeurs posent côte à côte en maillot, les internautes ont remarqué un détail intrigant : l'orteil du milieu (le tertius) de Kylie Jenner est considérablement plus court que les autres. Il n'en fallait pas plus à Kendall pour afficher sa petite soeur sur Instagram, où elle a dévoilé un gros plan dudit orteil en story. Face au buzz créé par son petit défaut physique, Kylie Jenner a tenu à s'expliquer.

Dans sa story Instagram, celle qui serait de nouveau avec Travis Scott a expliqué pourquoi son doigt de pied était plus court que les autres. "Tout le monde me parle de mon orteil, mais déjà, j'ai des pieds trop mignons. Et je me suis cassé cet orteil quand j'étais au collège et il n'y a rien à faire quand ça arrive", déclare Kylie Jenner dans sa story Instagram, expliquant que celui-ci ne s'est jamais vraiment remis comme avant. Dans une autre vidéo, elle fait bouger ses doigts de pied pour montrer que l'orteil en question ne s'articule pas comme les autres. "Ohh, le gars n'est pas à sa place !", rit-elle. Qui dit buzz des Kardashian dit forcément business. On attend désormais avec impatience le merchandising tiré de l'orteil court de Kylie, le tout orchestré (comme toujours) par Kris Jenner. La momager avait notamment fait déposer l'expression "Rise and shine", devenue un mème sur les réseaux sociaux, vendant T-shirts, mugs et tote bags à grande échelle.