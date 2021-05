Kylie Jenner, une peste ? Une influenceuse l'accuse de harcèlement

Kylie Jenner est une des personnalités les plus influentes sur les réseaux sociaux. Très active, elle y partage son quotidien avec des centaines de millions d'internautes... et répond directement aux rumeurs les plus graves dont elle fait l'objet. Ainsi, la superstar a répondu à une influenceuse qui l'accuse de harcèlement.

Kylie Jenner serait-elle une peste ? De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux en sont convaincus après avoir écouté Victoria Vanna, victime de sa mauvaise conduite. La jeune femme a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle retrace sa rencontre avec Kylie Jenner, datant de 2015. Victoria était figurante dans le clip de la chanson Ice Cream Man de Tyga. Kylie, ex-petite amie du rappeur, avait assisté au tournage.

"Kylie était sur le plateau avec Jordyn [Woods, son ancienne meilleure amie, NDLR], Stass [Anastasia Karanikolaou, sa meilleure amie actuelle, NDLR] et une autre fille qui était son assistante, je crois. Dès que je suis sortie, Kylie s'est mise à me regarder de haut en bas, à chuchoter, à me pointer du doigt et à se moquer de ma manière de danser", se souvient Victoria Vanna dans sa vidéo postée sur TikTok.

Elle poursuit : "Je suis sortie [du studio de tournage, NDLR], Kylie et ses copines aussi. Elles sont allées dans sa Rolls-Royce, c'était une Rolls blanche, c'était presque comme si elles me suivaient. Elles mangeaient McDonalds, je suis passée devant elles et je pouvais les entendre. À l'intérieur, je les voyais me pointer du doigt, et dehors elles parlaient encore de moi. Je sentais une montée de chaleur sur mon visage, parce que j'étais heureuse de la rencontrer et je me suis sentie harcelée sans aucun motif... Tout le monde m'a dit de ne pas m'en faire, parce que c'était une conn****, et même les amis de Tyga m'ont dit qu'elle était juste intimidée."

Pour sa défense, Kylie Jenner a simplement écrit sur une publication du compte Instagram @theshaderoom : "Ça n'est jamais arrivé."