L'amour est dans le pré : Un ancien candidat réapparaît et révèle être en couple avec Sandrine

Révélé dans la 15ème saison de L'amour est dans le pré (diffusée en 2020), Laurent s'est fait discret depuis la fin du tournage. Mais ce mercredi 8 février 2023, il a pourtant fait une apparition très remarquée sur le plateau de TPMP. Accompagné d'un ami exerçant le même métier que lui, l'éleveur de vaches est venu évoquer son métier et toutes les difficultés et injustices qui l'accompagnent... Très en colère, les deux acolytes ont lancé un appel à l'aide et mis en garde contre la fin du métier d'agriculteur si ces complications venaient à perdurer.

Évidemment, Cyril Hanouna en a également profité pour questionner Laurent sur son expérience dans L'amour est dans le pré et sur sa situation amoureuse actuelle. Si l'agriculteur était parvenu à trouver l'amour avec une dénommée Charlotte, leur relation s'est malheureusement rapidement évanouie... Mais aujourd'hui, Laurent est un homme comblé puisqu'il a retrouvé l'amour ! "Elle s'appelle Sandrine, elle est de Lourdes et elle nous suit là ce soir", a-t-il révélé avant d'évoquer leur rencontre plus en détails : "On s'est rencontrés sur les marchés qu'on a créés entre nous pour faire vivre après l'émission mes collègues agriculteurs qui rencontrent aussi des difficultés mais qui n'en parlent pas forcément."

Un métier éprouvant

C'est donc bien loin des caméras et de l'exposition médiatique que l'éleveur de vaches allaitantes originaire de Normandie a finalement trouvé chaussure à son pied. Désireux de garder sa vie privée sous clé, Laurent n'a pas souhaité en dire plus sur cette idylle. Nul doute cependant que sa chérie, ses amis et sa famille sont là pour l'épauler dans cette période difficile.

Pour rappel, d'autres agriculteurs ont déjà mentionné de grosses difficultés financières concernant leur métier. C'est par exemple le cas d'un autre Laurent emblématique, révélé en 2019 au cours de la saison 14 du célèbre programme de dating. Très fatigué et surtout très endetté, Laurent a déjà lancé plusieurs appels à l'aide sur les réseaux sociaux et a même révélé avoir eu des pensées suicidaires... Espérons que tous ces agriculteurs en détresse finiront par être entendus et trouveront des solutions !