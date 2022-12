L'amour est dans le pré : Un prétendant transformé physiquement, il dévoile son nouveau visage

Dans le genre malchance, on peut difficilement faire pire que Jean-Noël. Tombé fou amoureux d'Alain dès la diffusion de son portrait en février 2022, le prétendant s'était empressé de lui envoyer un courrier enflammé. Après avoir été sélectionné par l'agriculteur, il avait, tout comme ses deux rivaux, été convoqué directement à la ferme. En effet, touché par le Covid, Alain n'avait pas pu honorer ses speed-datings et, en accord avec la production, il avait donc décidé de convier ses trois prétendants sans les rencontrer au préalable.

Mais le sort s'est acharné contre le timide Jean-Noël qui, juste avant son arrivée sur l'exploitation, a fait connaissance avec un dentiste peu scrupuleux. Édenté malgré lui, le prétendant avait pourtant décidé de se présenter tel quel à l'élu de son coeur, quitte à s'attirer les moqueries de nombreux internautes. Mais aujourd'hui, Jean-Noël a retrouvé le sourire, dans tous les sens du terme. Rapidement éliminé de l'aventure et très attristé, il semble avoir désormais tourné la page. Et cerise sur le gâteau, sa dentition a enfin été refaite ! Sur son compte Instagram le samedi 3 décembre 2022, l'homme a posté un selfie de lui depuis sa voiture. Tout sourire, il paraît on ne peut plus heureux. "Voilà enfin mon nouveau sourire !", a-t-il légendé son portrait.