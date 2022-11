L'amour est dans le pré : Une candidate emblématique s'est mariée, des images dévoilées

L'une des anciennes candidates de L'amour est dans le pré a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram, ce mercredi 30 novembre 2022. L'homme qu'elle aime et elle se sont mariés pour le meilleur et pour le pire.

C'est en 2018 que Laetitia a été révélée au grand public, dans l'émission présentée par Karine Le Marchand. À l'époque, elle était venue pour séduire Raoul, un éleveur de vaches de 36 ans qui vient de la Réunion. Mais leur couple n'a pas duré puisqu'un an plus tard, ils ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Ils sont néanmoins restés en bons termes depuis. On ne sait pas si l'agriculteur a retrouvé le bonheur, mais c'est le cas pour Laetitia.

En effet, en octobre 2019, elle a officialisé sa relation avec Florian Bossart (29 ans), un joueur de rugby qui évolue au Rugby Club Portois. Laetitia et lui se sont pacsés en juin 2020, un événement qu'ils avaient partagé sur Instagram. Et en mai dernier, la belle brune a révélé qu'elle avait demandé son cher et tendre en mariage. Pour ce faire, elle a emmené son homme sur un petit bout de plage pour s'agenouiller face à lui et lui proposer de l'épouser. "Il a dit oui !", avait-elle fait savoir en légende. Et d'ajouter : "3 ans qu'on s'est parlés pour la première fois et 3 ans qu'on ne s'est pas quittés. 3 ans de haut et de bas et 3 ans que tu me supportes ! Et moi aussi d'ailleurs mais c'est toute une vie que je veux passer auprès de toi. Je te le prouve avec cette demande officielle qui est un acte d'engagement fort. Et tu as dit oui !! Je suis prête et fière à devenir ta femme, à t'épauler et t'accompagner dans toutes les épreuves que la vie nous réservera. Je t'aime."

Discrète depuis cette demande, Laetitia a fait un retour remarqué sur Instagram afin d'annoncer son mariage. Sa communauté a pu découvrir une vidéo sur laquelle elle apparaît en belle robe blanche un peu décolletée et avec un voile. Elle a partagé plusieurs moments de leur union qui semble avoir été célébrée en extérieur.