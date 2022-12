L'amour est dans le pré : une prétendante prête à emménager chez son agriculteur d'amour, les choses s'accélèrent

L'histoire d'amour entre Annaïg et Alexandre prend un nouveau tournant ! Fusionnels depuis leur participation dans la saison 17 de L'Amour est dans le pré, l'agriculteur qui possède une ferme près d'Aumale (Seine-Maritime) et la jolie bretonne ont confirmé leur volonté d'emménager ensemble. En story Instagram, l'ancienne prétendante de l'émission a ainsi annoncé qu'elle allait passer les fêtes de Noël chez son chéri.

Sur un cliché partagé en story, elle a dévoilé de nombreuses décorations ainsi qu'un sapin tout neuf encore emballé. En légende, elle ajoute : "Devinez jusqu'où il va déménager...". Quelques jours plus tard, le 2 décembre 2022, la jeune femme a indiqué être bien arrivée chez son compagnon. "Je suis bien arrivée. On a profité de notre soirée sans téléphone pour se retrouver tous les deux en amoureux", a-t-elle raconté, heureuse d'être à nouveau dans les bras de son chéri.

Interrogé lors du bilan de L'Amour est dans le pré diffusé le 14 novembre dernier sur M6, Alexandre avait confié être très amoureux d'Annaïg et qu'il souhaitait lui faire une place chez lui. "Pour l'instant, elle est une semaine sur deux à la maison. On essaye comme ça et puis on va voir, d'ici la fin d'année, si elle peut venir à la maison" avait-il expliqué. L'agriculteur - qui avait été particulièrement attentionné avec sa prétendante lors de leur voyage à Santorin en Grèce - avait même donné un double des clés de chez lui face àKarine Le Marchand.