La chanson de l'année 2021 : Patrick Fiori en larmes après une surprise de Gims, Dadju et Slimane

C'est le grand soir ! Ce samedi 5 juin 2021, TF1 diffuse la nouvelle édition de La chanson de l'année présentée par Nikos Aliagas. Cette année, c'est au château de Chambord qu'ont été enregistrées les prestations des artistes les plus en vogue sur "une scène XXL de 25 m de long et de 20 m de haut installée au coeur des jardins luxuriants", nous apprend Le Parisien. Gims, Amir et Indila, Julien Doré, Clara Luciani, Eddy de Pretto, Wejdene, Amel Bent... Ils sont 18 en compétition et leurs chansons seront départagées en direct par le vote des téléspectateurs en fin de soirée.

Invités sur place, nos confrères du quotidien ont pu livrer un avant-goût de la bonne ambiance du tournage, révélant que Patrick Fiori, lui aussi en lice, s'est laissé submerger par l'émotion. En effet, il a eu la bonne surprise de découvrir la reprise de Gims, Dadju et Slimane du titre Belle. La chanson qu'il a mainte et mainte fois chanté à l'époque où il sillonnait la France avec la comédie musicale à succès Notre-Dame de Paris, en compagnie de Garou et Hélène Ségara.

"Lorsqu'il les a découverts sur la scène de La chanson de l'année, Patrick Fiori n'a pu retenir ses larmes", lit-on dans Le Parisien. Et pour le chanteur de confier : "Ils ont réussi à me faire pleurer. Cette chanson représente tellement de choses pour moi".

Les enregistrements étaient d'autant plus forts en émotion que c'est la première fois depuis les NRJ Music Awards, en décembre dernier, que tous les artistes ont eu l'occasion de partager leur passion sur scène. "Évidemment, il y a aussi une ambiance de rentrée des classes. (...) Même si la pandémie n'est pas finie, on est quand même sur les prémices de la normalité que l'on va finir par retrouver", s'est montré confiant Nikos Aliagas.

La chanson de l'année, ce samedi 5 juin 2021 sur TF1 dès 21h05