La princesse Märtha Louise de Norvège fière : sa fille Leah est une célèbre influenceuse !

Du haut de ses 16 ans, Leah Isadora Behn se fait un nom, à distance de la famille royale de Norvège. La petite-fille du roi Harald V, fille de la princesse Märtha Louise, est presque davantage connue pour ses talents de maquilleuse que pour sa filiation royale ! Douée des pinceaux, l'adolescente s'illustre désormais parmi les influenceurs à suivre dans son pays.

Depuis plus de trois maintenant, Leah se filme régulièrement depuis chez elle, en train de réaliser des maquillages divers et variés : look du soir pailleté, mise en beauté chargée à grand renfort d'eye liner, tutos pour Halloween... Tous les styles et toutes les techniques y passent, pour le plus grand plaisir de sa communauté qui s'est élargie au fil des ans. Celle qui compte aujourd'hui 74 000 abonnés est même suivie par un agent spécialisé dans les contenus digitaux.

En octobre dernier, la jeune Leah a même été primée. L'adolescence a remporté le Vixen Award de l'influenceur beauté de l'année lors d'une cérémonie organisée à Oslo, pour laquelle elle était accompagnée de sa mère. "Je suis tellement fière !! Penser que l'influenceur de l'année Vixen dans la catégorie Beauté est ma seule et unique @leahhhbeauty !!!! Suis si fière de toi ma fille !!! Dès l'âge de 2 ans, nous savions que tu voulais devenir quelqu'un dans le maquillage ou la mode, la princesse Martha avait-elle partagé sur Instagram. Tu as un tel dévouement pour ce que tu fais et tu es une grande source d'inspiration pour le reste d'entre nous, qui sommes en cabine et tourmentés sur une nouvelle vidéo YouTube ou TikTok. Je t'aime ma fille. Et FÉLICITATIONS !!!"