Märtha Louise de Norvège : Deux ans après la mort de son ex, la princesse bientôt remariée à son chaman

Märtha Louise de Norvège est sûre de ses sentiments pour son compagnon Durek Verrett. Après trois ans d'amour sans nuage, la princesse de 50 ans va lui dire 'oui'. Une belle annonce partagée par le futur mari en personne au cours d'un live diffusé sur son compte Instagram. Alors que l'un des internautes lui demandait s'il allait se marier avec Märtha Louise de Norvège, Durek Verrett a répondu "D'ici la fin de l'année mon frère". La question a donc été posée et visiblement, Märtha Louise de Norvège est on ne peut plus prête à démarrer cette nouvelle aventure amoureuse. Durek Verrett a fait les choses bien puisqu'il a même révélé en avoir parlé bien en amont à la famille royale avant de mettre un genou à terre, en attendant l'approbation. Pas de date précise fixée pour l'instant mais a priori, la cérémonie se déroulera au cours des derniers mois de l'année 2022.