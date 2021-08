Lââm, +15 kilos et en dépression depuis dix ans : la chanteuse "délivrée" par Danse avec les stars

À quelques jours du lancement de Danse avec les stars, certains candidats se sont livrés en interview lors d'une conférence de presse ce mardi 31 août 2021. Bilal Hassani y a notamment assisté, évoquant ainsi son duo avec un homme dans l'émission, ainsi que Lââm. La chanteuse n'a pas manqué de partager sa joie à l'idée de fouler le parquet de TF1 lors d'une aventure qui représente beaucoup à ses yeux. Et pour cause, celle-ci est arrivée à point nommé comme elle l'explique.

"J'ai pris plus de 15 kilos avec le confinement, reconfinement, Covid... J'ai 15 kilos de stress aussi ! J'ai été appelée au bon moment, je me suis dit 'Hallelujah'. C'était vraiment une délivrance dans le sens où j'avais besoin de me remettre en forme, je commençais un petit peu à me trouver dans un trou, je n'arrivais pas à m'en sortir, je ne savais pas où j'allais et là ils m'ont rechoppée et je me suis dit que c'était un beau cadeau. Je fête mes 50 ans demain en répétitions, c'est super, c'est une grande chance pour moi", a-t-elle expliqué.

Lââm a poursuivi avec une grande honnêteté en se confiant sur les années difficiles qu'elle traverse depuis que sa carrière est au ralenti. "J'ai accepté pour me sortir d'une dépression qui durait depuis dix ans, où on s'enfonce, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire. Professionnellement, je fais beaucoup de choses, mais je ne passe pas à la télé et les gens pensent qu'on ne fait rien du coup. Dans l'industrie du disque, ma carrière est terminée, on ne veut pas me signer, je ne suis plus à la mode, je fais partie des vieilles mais j'ai fait mon deuil. Danse avec les stars me remet dans la lumière", a-t-elle expliqué.

Les téléspectateurs pourront voir ses débuts de danseuse lors du premier ou du deuxième prime de Danse avec les stars 2021, lesquels seront enregistrés avant que les directs ne commencent. C'est lors de ces primes que les couples seront alors présentés.