Lady Gaga et sa grosse chute sur scène : son corps entier passé aux rayons X

Coup dur pour Lady Gaga. Alors qu'elle poursuivait sa résidence Enigma au Park Theater de Las Vegas jeudi 17 octobre 2019, l'immense artiste a fait monter un fan sur scène, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Après une brève accolade, le jeune homme a perdu l'équilibre et s'est rattrapé à la diva, qui n'a pas longtemps résisté face à cette lourde masse. S'écartant complètement de la scène, la star et son fan ont fini sur le sol.

Dès lors, plusieurs vidéos de la mauvaise chute avaient fuité sur les réseaux sociaux, immortalisant à jamais cet instant de douleur. "Tout va bien, tout va bien. La seule chose qui ne va pas, c'est quand tu as besoin de trouver des marches pour pouvoir remonter sur scène", avait-elle rassuré lors du concert, disant haut et fort que ce n'était pas la faute de son admirateur. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, un adage adopté à 100% par l'équipe médicale de Lady Gaga.

Depuis son compte Instagram, l'interprète du tube mondial Shallow a appris qu'elle devait subir des radios de presque tout son corps. "Quand ils doivent passer quasiment tout ton corps sous les rayons-X... Just dance, gonna be ok", a mentionné avec humour Lady Gaga en légende d'une radio de sa main faisait le signe "ok" (et citant quelques paroles de son tube Just Dance). Si Lady Gaga ne semble souffrir d'aucune fracture, cette mauvaise chute l'aurait plongée dans une certaine douleur. "Je souffre peut-être énormément mais je ne pouvais pas manquer l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie", a-t-elle mentionné depuis sa story Instagram, publiant quelques selfies de cette soirée. On lui souhaite un bon rétablissement.